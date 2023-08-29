استشارى تكنولوجيا المعلومات يوضح الهدف من قانون الخدمات الرقمية

أوضح محمد عابدين، استشاري تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، قائلاً: "إنه ليس الإجراء الأول، لأنه بالرجوع بالتاريخ إلى عام 2018م، سنجد أن أول قانون قد صدر، هو قانون خصوصية البيانات الجي بي بي آر، ثم صدر الديجيتال ماركت آكت الذي ينظم حركة التجارة الإلكترونية على منصات الإنترنت المختلفة".

وأضاف عابدين خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه قد صدر مؤخرًا أيضًا قانون "الديجيتال سيرفس آكت" الذي من خلاله يمكن تنظيم حياة المواطنين الأوروبيين، وتعاملهم مع المنصات المختلفة.

وأوضح أن الهدف من هذه القوانين، هو حماية المواطن الأوروبي من الإعلانات المضللة أو خطابات الكراهية المختلفة، من المنتجات المزيفة، التي يعاني فيها المواطن الأوروبي أشد المعاناة.