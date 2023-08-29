الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تبدأ الثامنة صباحاً.. مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر 2023

مكاتب البريد
مكاتب البريد

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على الإنترنت بموقع البحث العالمي جوجل عن مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر 2023 بالتزامن مع اقتراب صرف معاشات شهر سبتمبر والمقرر لها أن تبدأ السبت ٢ سبتمبر وتستمر لمدة ١٠ أيام.


مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر ٢٠٢٣

وفي هذا التقرير يرصد الدستور بالتفاصيل والمعلومات الكاملة كل ما تريد معرفته عن مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

ويهتم كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات بشكل دوري، مع نهاية كل شهر وبداية شهر جديد عن معرفة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 والحصول على الخدمات البريدية والمالية والتي تتخطى 170 خدمة حاليا تقدمها هيئة البريد المصري لعدد 25 مليون عميل.

 

 

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر 2023


حددت الهيئة القومية للبريد مواعيد العمل بمكاتب البريد يوميا عدا الجمعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة عصر ويمتد العمل ببعض المكاتب في الوردية المسائية إلى الساعة الرابعة عصر والبعض الآخر إلى الساعة السادسة مساء.

كما تقوم الهيئة باقتسام العمل بين يومي الخميس والسبت مناصفة بين مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية بحيث يتاح للمواطنين مكاتب بريد مفتوحة طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة فقط.

 

موعد بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

قررت الهيئة بدء موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 اعتبارا من يوم السبت ٢ سبتمبر من خلال مكاتب البريد.

كما أتاحت الهيئة عمليات الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية وعبر المحافظ الإلكترونية بداية من يوم الجمعة ١ سبتمبر.

وتسعى الهيئة القومية للبريد المصري إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر.

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أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.

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