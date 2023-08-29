الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد تجديد تكليفه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.. من هو اللواء عمرو عادل؟

الوزير عمرو عادل
الوزير عمرو عادل حسنى رئيس الرقابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسنى للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام .

 

اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل علي ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٥، حيث تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩ .

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بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

وخلال ثمانية وعشرون عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد ، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس ٢٠٠٢ ، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسيه ، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩ ، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦ ، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧.

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حملات تفتيشية لهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالشرقية على مدينة القنايات

وعلى المستوى الدولي شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولـي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS ، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر منذ قليل القرار رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسنى للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.

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