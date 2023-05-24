حملات تفتيشية لهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالشرقية على مدينة القنايات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية للارتقاء بقيم النزاهة والشفافية من خلال محاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الفساد.

وفي هذا السياق، قام المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجان من قطاعات (التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة) للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

وشن رجال الرقابة الإدارية وبالاشتراك مع اللجان المُشكلة من القطاعات المختلفة، حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة القنايات لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأسفرت جهود الحملة عن رصد الآتي:

ضبط مخالفة لمحطة وقود للتلاعب بالكميات الواردة وتم التحفظ على سجل ٢١ بترول الخاص بالمحطة، بالإضافة إلى تحرير ٢ مخالفة لعدد ٢ مستودع توزيع إسطوانات بوتاجاز لعدم الإعلان عن سعر الإسطوانة الحالي وأسماء الموزعين ، كما تم ضبط عدد ١١ مخالفة لعدد من مخابز المدينة تنوعت ما بين ( نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجين ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وأشار السكرتير العام للمحافظة، إلى أن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن رصد عدم تواجد ٥٦ من العاملين بمستشفى القنايات المركزي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، عدم تواجد ٣٠ من العاملين بالإدارة الصحية بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

عدم تواجد ٤ من العاملين بالمركز الطبي بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، ضبط ٣ مخالفات لبعض المنشآت الطبية الخاصة (معامل تحاليل - عيادات طبية) بمعرفة لجنة العلاج الحر، وكذلك ضبط عدد ٣ صيدليات مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية، وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية بمستشفى القنايات المركزي، كذلك عدم الالتزام بالزي الخاص بمطبخ المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

كما تبين وجود ١١ جهاز معطل بمستشفي القنايات المركزي ( جهاز كيمياء الدم - أجهزة تنفس صناعي - حضانات - ماكينات غسيل كلوي ) ، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة .

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه بمتابعة سير انتظام العمل بمنطقة ضرائب مدينة القنايات تم ضبط عدد ٥ مخالفات خاصة ببعض مراكز لتقديم خدمات تعليمية وذلك لقيام أصحابها بمزاولة النشاط دون فتح ملفات ضريبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتنفيذ الغلق الفوري لها وتشمييع أبوابها بالشمع الأحمر.

وفي قطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق اسفرت جهود الحملة عن ضبط ٧ مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكلة من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار - أغذية مجهولة المصدر )، و ضبط ٨ مخالفات تنوعت ما بين ( عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحيه) بمعرفة اللجنة من شؤون البيئة بالمحافظه وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية وذلك أثناء مرور الحملة على بعض ( المحلات التجارية - محلات بيع الأغذية - مصانع الأغذية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وفي قطاع الزراعة أسفرت جهود الحملة عن رصد عدم تواجد ٥ من العاملين بالإدارة الزراعية بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، ضبط شونة رمال وزلط بالجمعية الزراعية بناحية كفر الأشراف بإسم المواطن ( ا.م) ولم يقدم المختصين بالجمعية ما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتم تحرير محضر إثبات لها، ضبط ٢ مخالفة لبعض المنشآت التي تزاول نشاط بيع مبيدات ومخصبات زراعية ( وجود مبيدات محظور تداولها) وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالشرقية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، التحفظ على عدد ٣ مبيد حشري وزراعي مجهول المصدر وغير متداول بالوزارة. وفي قطاع الخدمات والمرافق أسفرت جهود الحملة عن الآتي:

وتم سحب ٤ عينات من ( محطة طرد مياه الشرب الرئيسية رقم ٤، ٥ بمدينة القنايات - كافتريا - مطبخ مستشفي القنايات المركزي - مبني المركز الطبي ) وإرسالها إلي المعمل المشترك بمدينة الزقازيق لتحليلها ، كما تبين وجود بعض السلبيات والتي تؤثر علي محطة مياه القنايات الجوفية ( وجود صدأعلي ماسورة المياه التجميعية - صدأ بالسلم الداخلي للخزان الأرضي - تهالك بلاط الأرضيات - عدم تأمين وحدة الكهرباء الخاصة بمنظومة الكلور ) .

وفي قطاع التعليم أسفرت جهود الحملة عدم تواجد ١٢ من العاملين بالإدارة التعليمية بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب كذلك تأخر ٤٣ من العاملين بالإدارة عن مواعيد العمل الرسمية .

وأسفرت جهود الحملة في قطاع المحليات عن رصد عدم تواجد ٢١ من العاملين بديوان عام رئاسة مدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب كذلك تأخر ١ من العاملين بالمقر عن مواعيد العمل الرسمية، وضبط ٤ مخالفات ترخيص بناء برئاسة مدينة القنايات تنوعت ما بين (مخالفة الرسومات الهندسية - عدم وجود أصل إقرار الإشراف بملف الترخيص - عدم وجود عقد مقاولة - عدم إستيفاء بيانات النماذج ) صادرة باسم المواطن (س.ع) والمواطنة ( و.م) والمواطن ( ا.ص) والمواطنة ( س. ا)، ووجود عدد ٥ معدات ميكانيكية معطلة برئاسة مدينة القنايات.