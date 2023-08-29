عماد السنوسى: مصر اليوم سطرت واحدة من الملاحم التاريخية بوقوفها الدائم مع السودان

أوضح الدكتور عما السنوسي، رئيس تحرير صحيفة "نبض السودان"، دلالات زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان لمصر، قائلاً: "إن جمهورية مصر العربية سطرت واحدة من الملاحم التاريخية التي يسطرها التاريخ للأبد من خلال وقوفها الدائم مع شعب السودان الشقيق".

وأضاف السنوسي خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر التقطت أنظار السودانيين إلى العلمين الجديدة لمشاهدة ما تخرجه هذه المباحثات المهمة لصالح الشعب السوداني.

وأشاد بالاستقبال الحار الذي شهده عبدالفتاح البرهان من قبل شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، وهو ما يدل على الروابط التاريخية والأزلية وما يربط شعبي وادي النيل، مؤكدًا أن مصر كانت صادقة منذ بداية الأزمة السودانية، وبالتالي فإن هذا الصدق جعلها في مقدمة الدول التي اختارها البرهان لزيارتها البرهان.

وقد وصل قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، إلى مطار مدينة العلمين الساحلية في شمال مصر، حيث استقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في زيارة هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر.

أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة، حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخراً في مصر. كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.