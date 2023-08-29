الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج بعد لقاء الرئيس بالبرهان: مصر المفتاح الرئيسى لحل الأزمة السودانية

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الصراع في السودان بين الجيش وقوات التدخل السريع، أثر على مناحي الحياة في مختلف القطاعات خاصة القطاع الصحي، وتسبب في خروج مستشفيات عن الخدمة وأخرى بدون أدوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن منظمة "إيجاد"، سعت لحل الصراع في السودان، ولكنها رغبت في حدوث تدخل عسكري في السودان، ومصر رفضت هذا المقترح حتى لا يكون مصير السودان كسوريا وتوجد بها 5 دول. 

مبادرة دول الجوار التي أطلقها الرئيس السيسي

وتابع: أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة بمشاركة دول الجوار لوقف التصعيد في السودان ووقف إطلاق النار، موكدَا أن مصر وضعت استراتيجية هامة لوقف الصراع السوداني، وبنود هذه المبادرة تتمثل في: ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة السودانية، عدم الانحياز لأي طرف، ورفض التدخل العسكري الخارجي، بجانب عدم تدويل أزمة السودان. 

وأوضح سمير فرج، أن اللقاء الذي جمع بين  الرئيس السيسي والبرهان اليوم الثلاثاء يؤكد أن الدولة المصرية هي المفتاح الرئيسي لحل الأزمة السودانية بجانب دول الجوار، مؤكدًا أنه منذ اندلاع الأزمة السودانية جاء لمصر أكثر من 300 ألف مواطن سوداني، بجانب أكثر من 5 ملايين سوداني مقيمين على أرض مصر. 

سمير فرج السودان الرئيس السيسي البرهان الدولة المصرية المفتاح الرئيسي لحل الأزمة السودانية

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