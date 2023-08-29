الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معهد البابا شنودة لدراسة الكتاب المقدس يبدأ استعداده للعام الدراسي الجديد

معهد البابا شنودة
معهد البابا شنودة لدراسة الكتاب المقدس

أعلن معهد البابا شنودة الثالث لدراسة الكتاب المقدس بالمنيا، عن قبول دفعة جديدة من الدارسين للعام الدراسي الجديد، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا .

وينقسم المعهد إلى عدة أقسام تعليمية من بينها قسم الكتاب المقدس، وقسم عهد قديم وعهد جديد، وستكون الدراسة على عامين متواصلين .

ويقوم المعهد بتدريس بعض الموضوعات للدارسين من بينها موضوع “استحالة تحريف الكتاب المقدس”، ونقد الكتاب المقدس وعادات وسلوكيات والأنبياء الصغار، والأسفار التاريخية، وأناجيل العهد الجديد.

*معاهد الكتاب المقدس  في مصر :

يوجد عدة معاهد دينية للكتاب المقدس، من  بينها معهد الكتاب المقدس بالمعادي، هو معهد كنسى أرثوذكسى تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مقره كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس – كوتسيكا  في مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمعادى .

ويختار الدارس نظام الدراسة المناسب له إما النظامية (الحضور بالمعهد) للدارسين قاطنى القاهرة الكبرى أو بنظام الـ Online (التعلم الذاتى) فقط للدارسين فى المحافظات وخارج مصر.

وستكون الامتحانات سواء للدراسة النظامين أو الدراسة بنظام الـ Online تكون على موقع إلكتروني وتستمر الامتحانات لمدة تحددها إدارة المعهد حتى تتناسب وفروق التوقيت مع الدارسين خارج مصر.

وتنقسم الدراسة بالمعهد على سنتين، تقسم السنة الدراسية إلى ترمين وفى نهاية السنة الثانية يمنح الدارس شهادة إتمام الدراسة بالمعهد فى  حفل التخرج السنوى للمعهد، وتعتمد الدراسة بالمعهد بنظام الساعات المعتمدة (سواء للدراسة النظامية او الـ Online) ونسبة النجاح للمادة 50 % ولا يسمح للدارس الانتقال الى السنة التالية فى حالة رسوبه فى أكثر من مادتين.

كما افتتح الأنبا تيموثاؤس أحدث المعاهد التعليمية بإيبارشية الزقازيق خلال العام الماضي، باسم معهد القديس تيموثاؤس لدراسة الكتاب المقدس، ومقره كنيسة العذراء مريم بالزقازيق.

ويهدف المعهد إلى نشر وتعميق دراسة الكتاب المقدس بفهم وبطرق متخصصة، وتعلم مهارات الدراسة الشخصية والجماعية للكتاب المقدس وكيفية انعكاسها على الحياة الروحية لجميع فئات الشعب وخصوصاً الشباب والخدام.

 

معهد البابا شنوده الثالث لدراسة الكتاب المقدس بالمنيا الأنبا مكاريوس عهد جديد مصر

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