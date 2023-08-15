معهد الكتاب المقدس يستعد لبدء الدراسة 17 سبتمبر

أعلن معهد الكتاب المقدس التابع الكنيسة مارجرجس كوتسيكا، عن فتح باب التقديم لاستقبال دفعة جديدة بالعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حيث تبدأ الدراسة الأحد الموافق 17سبتمبر 2023 وتستمر حتى شهر يونيو 2024، موضحاً أن الدراسة النظامية يومين في الأسبوع.

وأوضح المعهد، في بيان، أن الدارس يختار نظام الدراسة المناسب له اما الدراسة النظامية (الحضور بالمعهد) للدارسين قاطنى القاهرة الكبرى او الدراسة بنظام الـ Online (التعلم الذاتى) فقط للدارسين فى المحافظات وخارج مصر.

وأشار إلى أن الامتحانات سواء للدراسة النظامين او الدراسة بنظام الـ Online تكون على موقع إلكتروني وتستمر الامتحانات لمدة تحددها إدارة المعهد حتى تتناسب وفروق التوقيت مع الدارسين خارج مصر.

ولفت إلى أن الدراسة بالمعهد على سنتين تقسم السنة الدراسية إلى ترمين وفى نهاية السنة الثانية يمنح الدارس شهادة اتمام الدراسة بالمعهد فى حفل التخرج السنوى للمعهد، موضحاً أن الدراسة بالمعهد بنظام الساعات المعتمدة (سواء للدراسة النظامية او الـ Online) ونسبة النجاح للمادة 50 % ولا يسمح للدارس الانتقال الى السنة التاليه فى حاله رسوبه فى اكثر من مادتين.

وأشار إلى توفير المعهد الكتب والملازم الخاصة بالمواد الدراسيه بالمعهد للدارسين، حيث يتم رفعها على الموقع الخاص بالمعهد أو الحصول عليها من مقر المعهد أو شحنها ( للدارسين خارج نطاق القاهرة الكبرى).

وأعلن المعهد أن المصروفات للدراسين داخل مصر 500 جنيه غير شاملة الكتب والملازم – اختيارى (طبقاً لتكلفتها الفعلية) والشحن، وخارج مصر تكلفتها 70 دولار امريكى غير شاملة الكتب والملازم.

وأشار إلى أن خطوات التسجيل للدراسة بالمعهد كالتالي:

- ملء طلب الالتحاق على الموقع

- يتم دفع المصروفات للدراسين في مصر عن الدفع المباشر أو من خلال الإيداع في أي فرع البنك الأهلي.

ويذكر أن تأسس معهد الكتاب المقدس عام 2002م ، وهو تحت رعاية الأسقف الأنبا دانيال اسقف المعادي، وهدف المعهد أن كل مسيحى يحيا بالكتاب المقدس مؤهل للشهادة الحية للسيد المسيح فى كل الظروف وقادر على التأثير الايجابى الفعال فى الأسرة والكنيسة والمجتمع والوطن.

