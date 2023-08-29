مرفق الكهرباء: أقصى حِمل مسائى اليوم الثلاثاء 35 ألف ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حِمل مسائي، اليوم الثلاثاء ، يبلغ نحو 35 ألف ميجاوات، في ظل تراوح ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ عند درجات 39 و41 درجة مئوية على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 35 درجة مئوية في نهار اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته أن الحِمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الإثنين يبلغ نحو 35 ألف ميجاوات، مع الالتزام بتطبيق برنامج تخفيف الأحمال المقرر العمل به منذ مطلع أغسطس الجاري على مستوى كل محافظات الجمهورية، وفقًا للجدول الزمني المقرر العمل به في كل منطقة على حدة.

الحمل الأدني للكهرباء اليوم الثلاثاء

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحِمل الأدنى بلغ أمس الإثنين نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحِمل، ظهر اليوم الثلاثاء، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الثلاثاء" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس الإثنين باللون الأخضر طوال اليوم.

نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء

في سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخمس نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء:

-إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

-فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.

-فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

-استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.