لبحث سبل التعاون.. وزير العدل يستقبل وفد من البرلمان العراقي

استقبل المستشار عمرمروان وزير العدل صباح اليوم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد البرلمان العراقي برئاسة الدكتور عدنان برهان الجحيشي، رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، بحضورالسفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير ومندوب جمهورية العراق بالقاهرة، لبحث سبل الاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة جرائم المخدرات بكافة صورها وأنماطها.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالوفد مشيرًا إلى عمق العلاقة بين الدولتين العربيتين الشقيقتين ومدى التعاون المثمر بينهما في كافة المجالات.

واستعرض الوزير عمر مروان القوانين المصرية ذات الصلة بمكافحة جرائم المخدرات، والأثر التشريعي للعقوبات على جرائم الجلب والاتجار والتعاطي وكذلك فتح الباب امام المدمن للتعافي في إطار من السرية التامة.

ومن جانبه أشار رئيس الوفد العراقي الي أهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجانب المصري في نجال مكافحة المخدرات، مشيدًا بالبنية التشريعية المصرية المناهضة لجرائم المخدرات.

وفي ختام اللقاء وجه الوفد العراقي الشكر لوزير العدل، مثمناً ما أسفر عنه اللقاء من تجسيد لطيب العلاقات بين البلدين، وقدم المستشار عمر مروان درع وزارة العدل للوفد العراقي، كما أهدى الوفد وزير العدل درع البرلمان العراقي.

وزارة العدل تعمل بكامل قطاعاتها من العاصمة الإدارية الجديدة

وكانت أعلنت الوزارة في 4 يوليو الماضي انه في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، انتظم يوم الثلاثاء الموافق٤/ ٧/ ٢٠٢٣ عمل كافة قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية، وكان مسئولو الوزارة على مدار ثلاثة أشهر سابقة تواجدوا تدريجيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية رفقة الأطقم الفنية والإدارية، لمتابعة تنفيذ التجهيزات اللازمة وإزالة المعوقات؛ تمهيدًا لبدء العمل بشكل كامل اعتبارًا من يوليو الجاري، وذلك في إطار التحول نحو منظومة إدارية متطورة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة.