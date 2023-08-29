البرهان يكشف السبب الرئيسى فى أزمة السودان

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن ما حدث في السودان كان نتيجة لرغبة مجموعة من المتمردين في الاستحواذ على السلطة، وفي سبيل ذلك قامت هذه المجموعة بجريمة بشعة لم تخطر على بال بشر.

وطالب، خلال كلمة نقلتها فضائية «القاهرة الإخبارية» منذ قليل، بأن ينظر العالم إلى هذه الحرب نظرة موضوعية وصحيحة، خاصة أن هناك مجموعة متمردة تريد أن تستحوذ على السلطة.

وأكد أن ما يشهده السودان منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، هو تهجير ورغبة في الاستيلاء على الممتلكات والنهب والسرقة والقتل في كل مكان، فيما طالت هذه الحرب اللعينة ربوع السودان والسودانيين، منوهًا بحرص القوات المسلحة لإنهاء هذه الحرب.