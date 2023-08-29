الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة الجديد، قامت،  سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، بالتوجه لمحافظة الإسكندرية، حيث قامت بالمرور على مكتب غرفة عمليات السياحة الدينية بها، وذلك للتأكد من سير العمل به والوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء موسم العمرة وكذلك بدء التحضير المبكر لإجراءات موسم الحج المقبل.  

ومن جانبها، أكدت  سامية سامي على أعضاء المكتب ضرورة العمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يساهم في إنجاح هذا الموسم والحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين وكذلك حقوق الشركات السياحية المصرية المنفذة لبرامج العمرة.

وعقب ذلك، تم التوجه لمطار برج العرب، حيث التقت  سامية سامي بعدد من مسئولي المطار وإدارات الجهات المختصة هناك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في موسم العمرة، ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وضمان توافر كافة وسائل الراحة لهم، موجهة الشكر لكافة قيادات ومسئولي المطار وجميع الجهات الموجودة بداخله على تعاونهم مع الوزارة في التنظيم الجيد الذي شهده موسم العمرة السابق، مؤكدة على أهمية استمرار هذا التعاون وتضافر كافة الجهود ليكون الموسم الجديد موفقاً وناجحاً يتم خلاله بذل قصارى الجهد لخدمة المعتمرين.

كما التقت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة،  مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، بمقر القنصلية بالإسكندرية، بحضور السيد عبد الوهاب مرسي مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة الإسكندرية، والسيد مختار آدم رئيس غرفة عمليات السياحة بالإسكندرية بالإسكندرية، والسيد هاني نصر عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والسيد توفيق الجهني نائب القنصل العام بمقر القنصلية.

وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وما يخص الترتيبات الخاصة برحلات الحج وأيضاً رحلات العمرة للمعتمرين المصريين على هامش بدء موسم العمرة الجديد لعام ١٤٤٥هـ، وكيفية تسهيل اجراءات أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تم الإشارة إلى الدور التي تقوم به البوابة المصرية للعمرة في تنظيم وتبسيط الاجراءات الخاصة بقيام الشركات السياحية بتنفيذ برامج العمرة الخاصة بهم.

ومن جانبه، أكد القنصل العام على أن المملكة تبذل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج ومعتمرين، والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات القيادة الحكمية للمملكة ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة وأمان.

جدير بالذكر أن  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد اعتمد منذ أيام، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، ويتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

c942929b-ce11-423b-a07b-11748904bcae
c942929b-ce11-423b-a07b-11748904bcae
وزارة السياحة والآثار موسم العمرة الجديد الإدارة المركزية لشركات السياحة حافظة الإسكندرية غرفة عمليات السياحة الدينية المعتمرين المصريين برامج العمرة الشركات السياحية المصرية مطار برج العرب

مواد متعلقة

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

بسبب خطأ تقنى بحسابه.. إسلام حافظ يتصدر ترند "فيسبوك"

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

شئون الحرمين تطلق مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج

فينيسيوس جونيور يخطف الأنظار بعد إصدار قانون برازيلي باسمه لمكافحة العنصرية

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

"الزراعة" فى 9 سنوات.. الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

الأكثر قراءة

11 سبتمبر.. محاكمة زوج مذيعة شهيرة تسبب فى وفاة مدير بنك

شاب يقتل عجوزا بعد شكه في وجود علاقة غير شرعية مع والدته بأوسيم

البرهان يكشف السبب الرئيسى فى أزمة السودان

الاتحاد المصري للتأمين يكرم رموزه في مصر

إقبال كثيف من المصطافين على شواطئ مطروح العامة خلال أغسطس

خبراء سودانيون يكشفون لـ"الدستور" أهمية زيارة البرهان إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟