محافظ الدقهلية يُشيد بدور جامعة المنصورة في تطوير المنطقة الصناعية بجمصة

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس جامعة المنصورة بمقر الجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطيه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وعمداء الكليات المختلفة ، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة ، و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمه للمرضي ، بالإضافة إلي مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.

كما أكد "المحافظ" علي دعمه الكامل لجامعة المنصوره من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الاخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات محلية.

وأشاد "مختار" بـدور جامعة المنصورة وفي المقدمة كلية الهندسة، علي تعاونهم الكامل من أجل تطوير المنطقه الصناعية بجمصة بجانب تميزها في قطاعي التعليم والصحه ومشاركتها في أي خدمات يحتاج إليها مواطني الدقهلية.

كما أشار "خاطر" الي أن الجامعه شريك أساسي مع المحافظة وقيادة الجيش الثاني من أجل وضع خطط وآليات لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة ، من خلال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للمنطقه التي تساعد المستثمرين علي الصناعه والاستثمار.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنصورة أحد أزرع محافظة الدقهلية وشريك متضامن بكوادرها لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات سواء الصحيه أو التعليمية والمجتمعية أو الخدمات العامة.

وفي نهاية اللقاء، كرم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة عميد كلية فنون جميلة تقديرًا لإخلاصه وتفانيه في العمل خلال فترة توليه عميد للكلية.