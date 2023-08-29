علي الحجار ونجوم الأوبرا تغنى للعندليب ومشاركة دولية من سيريلانكا بالمحكي

استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، يقام مساء الخميس 31 أغسطس على مسرح المحكي 3 حفلات متتالية.

ففي الثامنة مساء تقدم فرقة الرقص السريلانكية "ranrange dance academy " عرضا متنوعا يتضمن اعمالا غنائية وتابلوهات استعراضية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلى والتراث الابداعي فى البلاد.

وفي التاسعة مساء يقدم نجوم الأوبرا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى سهرة مع العندليب تتضمن نخبة من أغانى عبد الحليم حافظ التى قدمها على مدار مشواره الفنى الحافل ومازالت تثرى الساحة الفنية المصرية والعربية.

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفى، على قد ما حبينا، بوابة الحلوانى وغيرها.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويشمل برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى و الغناء فى دورته الـ31 عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، و أوركسترا القاهرة السيمفونى، و فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، و هشام عباس، مني بوركهارد، و مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، و غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، و الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم و الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، و الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، و إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.