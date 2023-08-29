خبير أثري يوضح تفاصيل جولة مسئول اليونسكو بمنطقة آثار سانت كاترين

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام يشمل دير سانت كاترين وإنشاء الحي السكني الجديد بالزيتونة، بالإضافة إلى تطوير النزل البيئي الجديد والمنتجع الجبلي أعلي الهضبة وتطوير مركز المدينة التراثية وتنسيق شبكة المرافق الجديدة بالمنطقة.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية لفائية "اكسترانيوز"، أن زيارة مسئول اليونيسكو بدأت يوم الجمعة الماضي في دير سانت كاترين، وهذا الدير يعد من أقدم الأديرة في العالم فيحتوي على ثاني أقدم مكتبة في العالم لأن يقصده الكثير من الأفواج السياحية من مختلف البلدان، مشيرًا إلى أن مواطني جنوب سيناء قاموا باستعراض بعض المشغولات اليدوية والبدوية بالطراز السيناوي الفريد في إطار السياحة العلاجية.

تطوير بمسجد الوادي المقدس

وتابع الخبير الأثري، أن الوفد تفقد ما تم من أعمال تطوير بمسجد الوادي المقدس وتطوير المحلات القائمة ثم المرور على ساحه السلام والتي تحتوي علي قاعات اجتماعات ومسارح كبار الزوار وفي ختام الزيارة أشارت إلى مكتب الإقليمي لليونيسكو بمشروع تطوير ميدان’ سانت كاترين وأبدت إعجابها بما شاهدته على أرض الواقع.