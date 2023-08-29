الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أثري يوضح تفاصيل جولة مسئول اليونسكو بمنطقة آثار سانت كاترين

سانت كاترين
سانت كاترين

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام يشمل دير سانت كاترين وإنشاء الحي السكني الجديد بالزيتونة، بالإضافة إلى تطوير النزل البيئي الجديد والمنتجع الجبلي أعلي الهضبة وتطوير مركز المدينة التراثية وتنسيق شبكة المرافق الجديدة بالمنطقة.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية لفائية "اكسترانيوز"، أن زيارة مسئول اليونيسكو بدأت يوم الجمعة الماضي في دير سانت كاترين، وهذا الدير يعد من أقدم الأديرة في العالم فيحتوي على ثاني أقدم مكتبة في العالم لأن يقصده الكثير من الأفواج السياحية من مختلف البلدان، مشيرًا إلى أن مواطني جنوب سيناء قاموا باستعراض بعض المشغولات اليدوية والبدوية بالطراز السيناوي الفريد في إطار السياحة العلاجية.

 تطوير بمسجد الوادي المقدس 

وتابع الخبير الأثري، أن الوفد تفقد ما تم من أعمال تطوير بمسجد الوادي المقدس وتطوير المحلات القائمة ثم المرور على ساحه السلام والتي تحتوي علي قاعات اجتماعات ومسارح كبار الزوار وفي ختام الزيارة أشارت إلى مكتب الإقليمي لليونيسكو بمشروع تطوير ميدان’ سانت كاترين وأبدت إعجابها بما شاهدته على أرض الواقع.

اليونسكو الجولة التفقدية سانت كاترين اثار سيناء اكسترانيوز

مواد متعلقة

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

"الزراعة" فى 9 سنوات.. الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟