"السياحة": مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين يدعو للفخر ويستحق الإشادة

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة لشؤون السياحة، إن مشروع التجلي الأعظم يهدف في المقام الأول إلى إبراز الهوية المصرية التي تتمتع بها منطقة سانت كاترين خاصة أنها تعد من أهم المدن التي تتمتع بالسياحة الدينية والروحانية، حيث الأماكن المقدسة واحتضانها للأديان السماوية الثلاثة.

تطور ملحوظ في مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

وأكدت شلبي أن عمليات التطوير في المدينة تستحق الفخر خاصة أن عمليات التطوير لتلك المدينة السياحية الدينية أو الروحانية تمتلك أهم الأنماط السياحية التي يبحث عنها السائح، لذلك وجهت القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بمدينة سانت كاترين، وأكدت أن هناك تطور ملحوظ في مشروع التجلي الأعظم نتيجة بالجهود المبذولة لتطوير المدينة والانتهاء من عمليات التطوير في الوقت المحدد، مضيفة أن المجهود الذي يقوم به المسؤولون يستحق الإشادة.

وأضافت أن الوزارة تعمل علي متابعة كافة التفاصيل والتطورات الخاصة بالسياحة الدينية والروحانية خاصة الأماكن المقدسة والتي تشمل وادي الراحة وجبل موسى وجبل كاترين، بمدينة سانت كاترين كونها من الأماكن الروحانية الفريدة.

وكانت غادة شلبي قد قامت بزيارة إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على آخر مستجدات مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" بمدينة السلام والتي شملت أعمال التطوير الكاملة التي قامت بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي تضمنت إنشاء عدد من المنشآت الفندقية منها النزل البيئية والفنادق الجبلية بمختلف الدرجات السياحية بإجمالي طاقة فندقية جديدة تبلغ حوالي 514 غرفة إلى جانب المراكز الاستشفائية.

وأوضحت أن الوزارة تعتزم الترويج لهذا المشروع عن طريق إعداد استراتيجية ترويجية وتسويقية للمدينة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والأثرية والبيئية والروحانية وإبراز ما تقدمه من أماكن روحانية وسياحية فريدة إلى جانب الأنشطة السياحية المتعددة التي يمكن للسائح القيام بها بما يساهم في جذب شرائح جديدة من السائحين من مختلف دول العالم من المهتمين بالسياحة الروحانية والسياحة الاستشفائية.