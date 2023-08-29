معهد أبانا للمشورة يُعلن استقبال دفعة جديدة من الدارسين

أعلن معهد أبانا للمشورة القبطية الأرثوذكسية بالقوصية أسيوط، تحت رعاية الأنبا توماس أسقف الإيبارشية، عن بدء استقبال دفعة جديدة للدراسة في التوعية المشورية للعام الدراسي الجديد 2024.

وأشار المعهد في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدراسة تبدأ من شهر أكتوبر القبل وتستمر حتى شهر يونيو بالعام المقبل. وتركز الدراسة في المعهد على العلاقات الناجحة وكيفية بنائها وتطويرها والعمق في الحياة الروحية و اكتشاف السيكولوجية النفسية و كيفية اختيار شريك الحياة .

كما تتطرق إلى موضوع كيفية اختيار صداقات عميقة، وكيفية التعرف على ذاتك ونقاط الضعف والقوة .

*معاهد المشورة تستعد للدراسة :

في سياق متصل تستعد معاهد المشورة المسيحية الأرثوذكسية إلى بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد ، من خلال استقبال الدراسين الجدد من خلال طلبات الإلتحاق بها ومن بينها معهد المشورة بالمعادي تحت رعاية الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها لدراسة دبلومة المشورة الثقافية .

ووضع معهد مشورة المعاهد عدة شروط للإلتحاق بالدراسة به من بينها :

1- أن يكون الطالب مهتم بدراسة المشورة.

2- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي.

3- أن تكون لديه معرفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.

وتعتبر الدراسة في دبلومة الثقافة المشورية، لا تؤهل الدارسين لعمل جلسات مشورة ، ولكن تؤهلهم إلى الخدمة في المعهد عقب التخرج.

ووضع المعهد نظام الدراسة عبر الحضور، لسكان القاهرة الكبرى وتوابعها، كما خصص المعهد الدراسة عن بعد عبر الإنترنت، للدارسين من المحافظات المختلفة في مصر وخارجها أيضاً.

ويجتاز العام الدراسي في دبلومة الثقافة المشورية، من يشارك بالحضور بنسبة أكثر من 75% ، مع اجتياز الإختبارات السنوية بالعام الدراسي، وستكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات.

يحاضر في المعهد عدد من الأساقفة وخبراء المشورة ومن بينهم الانبا دانيال أسقف كنائس المعادي الأرثوذكسية وتوابعها ، والأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية ، والدكتور مجدي إسحق الطبيب النفسي، والقمص مكاريوس موريس مدير معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي .