انضباط العمل داخل فصول مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

أجرى مشرفو مدرسة «الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده»، جولة تفقدية للتأكد من انضباط العمل، والتزام الطلاب بالحضور داخل الفصول الدراسية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعلمية داخل مدسرة الإمام الطيب.

واستمع المشرفون أثناء جولتهم التفقدية، إلى بعض التلاوات القرآنية للطلاب بمختلف القراءات العشر، وبعد سماعهم أشادوا بأصوات الطلاب الحسنة، بالإضافة إلى تمكنهم من القراءة الصحيحة للقرآن والتزامهم بأحكام التجويد.

ويأتي إنشاء مدرسة الإمام الطيب تلبية لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بجعل منظومة الوافدين قبلة للقرآن الكريم، والعلم والمعرفة، وحاضنة لهم من كل بقاع الأرض، كما تهدف المدرسة إلى تحفيز الطلاب الوافدين على تعليم كتاب الله والاستزادة من علومه، وتدبر معانيه وأحكامه ونواهيه، فضلًا عن حمايتهم من الأفكار المتطرفة أو استغلالهم من أية جماعات إرهابية.

وكان مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أعلن عن انطلاق مدرسة الإمام الطيب؛ دراسة للطلاب الوافدين المقيدين بالازهر الشريف لحفظ القرآن الكريم وعلومه وضبط التلاوة للطلاب الوافدين، ومساعدتهم في تعلم النطق الصحيح لآيات القران الكريم، وتعليم التجويد وأحكامه وأحكام التلاوة، من خلال تقسيمهم مستويات بحسب الحفظ، مما يُتيح لكل وافد اختيار المستوى الذي يناسبه، وسيتم فتح فصول جديدة للمدرسة في معاهد البعوث الإسلامية ( ابتدائي - إعدادي - ثانوي )، ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومدن البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر؛ حيث تكمن رؤية المدرسة في الريادة والتميز في إتقان القرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتجويدًا وتدريسًا وفهمًا واعيًا لعلومه للوافدين والأجانب داخليًا وخارجيًا؛ وذلك في ضوء التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف، وفقًا لإقبال الطلاب الوافدين على المدرسة.



مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم

مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم

مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم

مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم

مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم