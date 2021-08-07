بدء الدورة الأولى بمدرسة الإمام الطيب لقراءة القرآن بالإسناد المتصل

أعلنت مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده عن بدء الدورة الأولى لقراءة القرآن الكريم بالإسناد المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم وغيرها من القراءات والروايات المتواترة ابتداءً من شهر أكتوبر 2021 م.

وتنشر "الدستور" شروط القبول للقراءة بالإسناد

1 ـ أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملا حفظا تاما.

2 ـ أن يكون المتقدم للقراءة برواية حفص عن عاصم حافظا لمتن تحفة الأطفال، ومتن الجزرية، وعلى دراية تامة بقواعد وأحكام التجويد .

3ـ أن يكون المتقدم للقراءة برواية أخرى غير رواية حفص حافظا للمتن الخاص بالقراءة أو الرواية التي سيقرأ بها إن كان لها متن خاص بها، فإن لم يكن المتقدم حافظا للمتن الخاص ، يشترط أن يكون حافظا لمتن من متون القراءات كمتن الشاطبية في القراءات السبع المتواترة، أو متن طيبة النشر في القراءات العشر المتواترة.

4 ـ أن يكون المتقدم على دراية تامة بقواعد وأحكام القراءة أو الرواية التي يريد أن يقرأ بها.

5 ـ أن تكون قراءته للقرآن الكريم قراءة منضبطة متقنة في غاية الإتقان وفق قواعد وأحكام التجويد.

6 ـ أن يجتاز المتقدم للقراءة بالإسناد المتصل الاختبار في حفظ القرآن الكريم كاملا، والمتون العلمية المقررة، وقواعد وأحكام الرواية.

وأوضحت مدرسة الإمام الطيب إلى أنه سوف يتم غلق باب التقدم للقراءة بالإسناد في العشرين من أغسطس 2021 م، وموعد الاختبار الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 م، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ومن ناحية أخرى، قدمت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإلى جميع المسلمين في كل بقاع الأرض بمناسبة العام الهجري الجديد، داعية المولى عز وجل أن يحفظ لأمتنا العربية والإسلامية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعجل برفع الوباء والبلاء عن البلاد والعباد.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن الاحتفال بهذه المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة نبينا محمد"صلى الله عليه وسلم" العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من الدروس العظيمة التي يمكن أن نتعلمها من هجرة الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم" في كافة أمور حياتنا كالإخلاص لله تعالى في أعمالنا، والاجتهاد فيها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادئ النبيلة التى تعد فى حقيقتها وغايتها أمنًا وسلامًا للبشرية على مر العصور، وتعود بالخير والنفع على العالم أجمع، وكذلك الوحدة والتكامل بين أبناء الوطن من أجل رفعة شأن مصرنا الحبيبة.