الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس الإسماعيلي يعلن تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للنادي

المهندس نصر أبو الحسن
المهندس نصر أبو الحسن

أسفر اجتماع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المنتخب، الذي انتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن اختيار المكتب التنفيذي الجديد للنادي.

ويتكون التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي للقلعة الصفراء على النحو التالي:

الدكتور فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيساً، والمحاسب مصطفي شلة أمين الصندوق نائباً، وعضوية كلا من أحمد فهيم وأحمد عبد الرحمن، والدكتور محمد جمال.

 ويأتي الاجتماع، في أعقاب اعتماد اللجنة الأوليمبية المصرية، محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادي، واعتماد نتيجة الانتخابات التي أجريت مؤخرا.

المهندس أبوالحسن رئيسيا للإسماعيلي حتى 2027

وكان المهندس نصر أبو الحسن، فاز برئاسة نادي الإسماعيلي لمدة 4 سنوات قادمة، حيث ينتهي مدة المجلس الحالي للدراويش عام 2027 ويعاون أبو الحسن في مهمة رئيس القلعة الصفراء، الدكتور فرج عمران نائبا لرئيس النادي، والمحاسب مصطفى شله، في منصب أمين صندوق النادي.

بينما تضم عضوية مجلس الإدارة كل من محسن عبدالمسيح وأحمد عبدالرحمن، وأحمد فيهم وشوقي عوض، ومحمد جمال عضوية تحن السن.

المباريات الودية تجهيز الإسماعيلي للموسم الجديد 2023/2024

وكان فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم، حقق فوزا على منافسه جمارك بورسعيد وديًا، أحد أندية المظاليم، أمس الاثنين، بثلاثية دون رد.

وتأتي المباراة، ضمن استعدادات فريق الدراويش، لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

سجل ثلاثية الإسماعيلي، عمر الوحش “هدفين” في الدقيقتين 16 و29، وحسن صابر في الدقيقة 89.

الاسماعيلى اللجنة الأولمبية المصرية انتخابات نادي الإسماعيلي المكتب التنفيذي الجديد للإسماعيلي المكتب التنفيذي للإسماعيلي

مواد متعلقة

اليوم.. بيراميدز يخوض أولى مبارياته الودية فى معسكر تركيا

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

المقاولون العرب يعلن التعاقد مع عماد الدين أبوبكر

رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة للزمالك يرد على إقالته بـ"بيان رسمى"

فى إطار مرحلة الإعداد.. الإسماعيلى يهزم جمارك بورسعيد وديًا

الأهلي يجدد عقد أحمد عادل لاعب اليد لمدة 4 مواسم (صورة)

الداخلية يتعاقد مع التونسى أشرف العفلى فى صفقة انتقال حر

تقارير سعودية.. المعيوف هدف رئيسى لمسئولى اتحاد جدة قبل غلق باب القيد

الأكثر قراءة

الفيديو الأول لاستقبال الرئيس السيسى لـ"البرهان" فى العلمين

وفاة الناقدة المسرحية الشابة رنا أبوالعلا.. وصلاة الجنازة فى مسجد الشرطة بصلاح سالم

"فى صفقة تغيير دولارات".. 8 يسرقون ملايين جنيه من تاجر فى أكتوبر

أخبار الظهيرة| "التأمينات" تبدأ صرف معاشات سبتمبر الخميس وإيهاب الشيحى مشرفًا على "قصر العينى الفرنساوى"

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟