مجلس الإسماعيلي يعلن تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للنادي

أسفر اجتماع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المنتخب، الذي انتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن اختيار المكتب التنفيذي الجديد للنادي.

ويتكون التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي للقلعة الصفراء على النحو التالي:

الدكتور فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيساً، والمحاسب مصطفي شلة أمين الصندوق نائباً، وعضوية كلا من أحمد فهيم وأحمد عبد الرحمن، والدكتور محمد جمال.

ويأتي الاجتماع، في أعقاب اعتماد اللجنة الأوليمبية المصرية، محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادي، واعتماد نتيجة الانتخابات التي أجريت مؤخرا.

المهندس أبوالحسن رئيسيا للإسماعيلي حتى 2027

وكان المهندس نصر أبو الحسن، فاز برئاسة نادي الإسماعيلي لمدة 4 سنوات قادمة، حيث ينتهي مدة المجلس الحالي للدراويش عام 2027 ويعاون أبو الحسن في مهمة رئيس القلعة الصفراء، الدكتور فرج عمران نائبا لرئيس النادي، والمحاسب مصطفى شله، في منصب أمين صندوق النادي.

بينما تضم عضوية مجلس الإدارة كل من محسن عبدالمسيح وأحمد عبدالرحمن، وأحمد فيهم وشوقي عوض، ومحمد جمال عضوية تحن السن.

المباريات الودية تجهيز الإسماعيلي للموسم الجديد 2023/2024

وكان فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم، حقق فوزا على منافسه جمارك بورسعيد وديًا، أحد أندية المظاليم، أمس الاثنين، بثلاثية دون رد.

وتأتي المباراة، ضمن استعدادات فريق الدراويش، لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

سجل ثلاثية الإسماعيلي، عمر الوحش “هدفين” في الدقيقتين 16 و29، وحسن صابر في الدقيقة 89.