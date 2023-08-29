أوسوريو يطلب ضم نجم فاركو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن محمود حمادة لاعب فريق فاركو، هو اللاعب المصري الوحيد الذي لفت نظر خوان أوسوريو، مدرب الفريق في الدوري المصري.

ولم يُبد أوسوريو إعجابه بأي لاعب في الدوري باستثناء محمود حمادة فقط ويعتبره من أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري.

مفاوضات قوية

ودخل الزمالك بقوة في المفاوضات مع محمود حمادة لضمه بداية من الموسم المقبل وسط ترحيب فاركو ببيع اللاعب.

وطلب فاركو الحصول على ٤٠ مليون جنيه نظير بيع اللاعب وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك واعتبرت المبلغ مغالاة فيه بصورة كبيرة.

ويضع أوسوريو مركز خط الوسط على رأس أولوياته للموسم الجديد ويرغب في إنهاء الأمر قبل بداية الموسم المقبل.

جلسة الإدارة

وأكد عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن جلسته بالأمس مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وأيمن عبد المنعم أبوسريع، مدير النشاط الرياضي، كانت مثمرة للغاية.

وأوضح مدير الكرة أن اللجنة قامت بتوفير الموارد المالية لتنظيم معسكر الفريق الداخلي المقرر انطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد، ولمباريات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأضاف أن اللجنة تنهي كل الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي تسلمت جدولة خاصة بمستحقات اللاعبين المتأخرة ووعدت بصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة لتوفير مناخ من الهدوء والتركيز للاعبين.

وأكد مدير الكرة أن اللجنة أنهت الإجراءات الخاصة بصرف راتب الشهر المستحق للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق وسيحصل المدرب على مستحقاته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف عبدالواحد السيد أن جميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي أكدوا أهمية ملف كرة القدم بالنادي، وشددوا دعمهم المستمر لفريق الكرة من أجل المنافسة بقوة على كافة البطولات.

وفيما يخص ملف إعارة بعض اللاعبين، أكد أن اللجنة وافقت على إعارة بعض لاعبي الفريق كي يستفيد اللاعبون من الناحية الفنية في الموسم المقبل.