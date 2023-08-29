الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يطلب ضم نجم فاركو

أوسوريو
أوسوريو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن محمود حمادة لاعب فريق فاركو، هو اللاعب المصري الوحيد الذي لفت نظر خوان أوسوريو، مدرب الفريق في الدوري المصري.

ولم يُبد أوسوريو إعجابه بأي لاعب في الدوري باستثناء محمود حمادة فقط ويعتبره من أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري.

مفاوضات قوية

ودخل الزمالك بقوة في المفاوضات مع محمود حمادة لضمه بداية من الموسم المقبل وسط ترحيب فاركو ببيع اللاعب.

وطلب فاركو الحصول على ٤٠ مليون جنيه نظير بيع اللاعب وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك واعتبرت المبلغ مغالاة فيه بصورة كبيرة.

ويضع أوسوريو مركز خط الوسط على رأس أولوياته للموسم الجديد ويرغب في إنهاء الأمر قبل بداية الموسم المقبل.

جلسة الإدارة

وأكد عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن جلسته بالأمس مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وأيمن عبد المنعم أبوسريع، مدير النشاط الرياضي، كانت مثمرة للغاية.

وأوضح مدير الكرة أن اللجنة قامت بتوفير الموارد المالية لتنظيم معسكر الفريق الداخلي المقرر انطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد، ولمباريات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأضاف أن اللجنة تنهي كل الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي تسلمت جدولة خاصة بمستحقات اللاعبين المتأخرة ووعدت بصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة لتوفير مناخ من الهدوء والتركيز للاعبين.

وأكد مدير الكرة أن اللجنة أنهت الإجراءات الخاصة بصرف راتب الشهر المستحق للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق وسيحصل المدرب على مستحقاته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف عبدالواحد السيد أن جميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي أكدوا أهمية ملف كرة القدم بالنادي، وشددوا دعمهم المستمر لفريق الكرة من أجل المنافسة بقوة على كافة البطولات.

وفيما يخص ملف إعارة بعض اللاعبين، أكد أن اللجنة وافقت على إعارة بعض لاعبي الفريق كي يستفيد اللاعبون من الناحية الفنية في الموسم المقبل.

أوسوريو محمود حمادة فاركو فريق فاركو بالدوري

مواد متعلقة

الزمالك يكشف حقيقة الموافقة على تقسيط غرامة كهربا

هل أقترب طارق حامد من العودة للدورى المصرى؟.. نجم الزمالك يوضح

الأكثر قراءة

الفيديو الأول لاستقبال الرئيس السيسى لـ"البرهان" فى العلمين

وفاة الناقدة المسرحية الشابة رنا أبوالعلا.. وصلاة الجنازة فى مسجد الشرطة بصلاح سالم

"فى صفقة تغيير دولارات".. 8 يسرقون ملايين جنيه من تاجر فى أكتوبر

أخبار الظهيرة| "التأمينات" تبدأ صرف معاشات سبتمبر الخميس وإيهاب الشيحى مشرفًا على "قصر العينى الفرنساوى"

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟