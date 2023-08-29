في اليوم العالمي.. تعرف على أضرار التجارب النووية على البشر

اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، هو يوم خصصته الأمم المتحدة من أجل التوعية تجاه مخاطر التجارب النووية التي تؤثر على العالم سواء البيئة أو البشرية، وتواجه الدول أزمة النووي بشكل مستمر.

وفي اليوم العالمي لمكافحة التجارب النووية، نقدم لكم من خلال هذه السطور أثار الإشعاع النووي على صحة الإنسان:

هناك مجموعة من الأثار السلبية على الأشخاص تتسبب بها التجارب النووية بحسب "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، وتتمثل في:

-اختلال وظيفة الجهاز العصبي المركزي بشكل كبير

-الشعور بالغثيان والقيء والإسهال نتيجة الضرر الذي أصاب القناة المعدية المعوية، ما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم من السوائل بشكل قاتل ويظهر مشاكل في التغذية.

-دمار قدرة الجسم على إنتاج كريات دموية جديدة، ما ينجم عنه نزيف لا يمكن التحكم فيه بسبب عدم وجود الصفائح الدموية أو نقص شديد في عددها، كما تأتي حالات التلوث بسبب عدم وجود كريات الدم البيضاء أو قلتها.

-هناك العديد من الأثار الجانبية للتجارب النووية وأثار ضربها التي تظهر على المدى البعيد بسبب القوة الحرارية وعصف الانفجار نتيجة انفجار نووي، حيث أن ضحايا التسمم الإشعاعي في الأسابيع والشهور التي تلي ذلك، فتؤثر الأسلحة النووية على الأشخاص الموجودين خارج المنطقة المجاورة مباشرة للانفجار، حيثي يحتمل أن يتعرض القريبون من الانفجار للموت نتيجة الإصابة بحروق قاتلة ونتيجة لعصف الانفجار، وربما تنتقل السقاطة المشعة أيضا إلى مسافات كبيرة في اتجاه الريح، مما يُعرض أعدادًا من السكان أكبر بكثير من أولئك الذين تأثروا بالانفجار والحريق، فيمكن أن يظهر بعد مرور أيام أو أسابيع من وقوع الانفجار، حيث يلحق ال رر بمنظومة الدورة والأوعية الدموية، ويظهر من خلال حدوث نزيف في اللثة.

-التعرض للإصابة بسرطان الدم وسرطان الغدة الدرقية.