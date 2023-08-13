الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزالان يضربان موقع التجارب النووية فى هامغيونغ بكوريا الشمالية

هامغيونغ بكوريا
هامغيونغ بكوريا الشمالية

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن أن زلزالين ضربا منطقة بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.

وكان مركز الزلزال الأول عند خط عرض 41.3 درجة شمالًا وخط طول 129.19 درجة شرقًا على عمق 15 كيلومترًا، بينما كان مركز الزلزال الثاني على خط عرض 41.31 درجة شمالًا وخط طول 129.16 درجة شرقًا على عمق 5 كيلومترات، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية يونهاب.

ولفتت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى أن هذين الزلزالين يعدان الأحدث في سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أنه في عام 2022 وحده، تم الإبلاغ عن 8 زلازل طبيعية ضربت المنطقة. 

وقع الزلزال الأول بقوة 2.7 درجة على بعد حوالي 40 كيلومترًا شمال غربي كيلجو بإقليم هامغيونغ الشمالي في الساعة 3:13 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما ضرب الزلزال الثاني بقوة 2.3 درجة 42 كيلومترًا شمال غربي كيلجو في الساعة 7:55 صباحًا، وفقًا لما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وتعتبر منطقة كيلجو هي موطن لموقع بيونغيوري للتجارب النووية، حيث أجرت كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست.

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