الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وكالة روسية: أوكرانيا تخطط لتفجير نووي

سلاح نووي
سلاح نووي

قال مصدر مطلع لوكالة "تاس" الروسية ، إن سلطات كييف قد تلجأ إلى استفزاز بتفجير منشأة تخزين بالوقود النووي المستهلك في خاركوف، من أجل إلقاء اللوم على موسكو لاحقا في ذلك.

وأضاف المصدر: "بالنظر إلى عدم تحقيق نجاحات عسكرية لنظام كييف في المواجهة مع روسيا، هناك احتمال كبير بمحاولة منه للقيام باستفزاز آخر بارز. وقد يكون هذا العمل هو تفجير منشأة تخزين بوقود نووي مستنفد في خاركوف والاتهام اللاحق لموسكو بشن هجوم صاروخي على منشأة نووية".
وتابع المصدر: "في ضوء عدم وجود رد فعل صارم من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى على الهجمات الإرهابية في كييف على الأراضي الروسية، من المستحيل استبعاد أن نظام زيلينسكي سيقرر تنفيذ ذلك. ونتيجة لذلك، فإن الأضرار الناجمة عن الكارثة لن تكون فقط في شرق أوكرانيا، ولكن أيضا في روسيا وبيلاروس وأراضي دول الاتحاد الأوروبي".

وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من المفاعلات النووية في خاركوف وبذلك فإن خاركوف مناسبة تماما لتنفيذ مثل هذا العمل الإرهابي الوحشي من قبل  الأوكرانيين.

تاس كييف النووي موسكو خاركوف

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