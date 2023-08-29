الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 10 محلات مبيدات ومخصبات دون ترخيص في البحيرة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة حملة للقضاء على ظاهرة المبيدات والمخصبات غير المسجلة وغير المصرح بتداولها في الأسواق ضبط 10 محلات مبيدات ومخصبات دون ترخيص و 576 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة بزراعة البحيرة.

ضبط 10 محلات بدون ترخيص بالبحيرة 

تمكن قسمي الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية، وبإشراف المهندس موفق محمود ساري وكيل الوزارة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية، بالاشتراك مع قسم الرقابة على المبيدات برئاسة المهندس فتحى البنا، وقسم الرقابة على المخصبات برئاسة المهندس إبراهيم الشناوى، من تنفيذ حملة بمركز كوم حمادة. وبعد المرور على المحلات تم التحقق من عدم وجود تراخيص لعشرة محلات، وتم تحرير محاضر لهذه المحلات غير المرخصة، كما تم التحفظ على 576 عبوة من المبيدات والمخصبات غير المسجلة. شارك في الحملة أيضًا مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ومسؤول الرقابة على المبيدات والمخصبات بإدارة كوم حمادة الزراعية.

حملة لضبط المبيدات المقلدة بالبحيرة 

وفي حملة أخرى في مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، تم التنبيه على أصحاب المحلات غير المرخصة بضرورة الإسراع في إجراءات الترخيص، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة والمخصبات الزراعية المحظورة التداول بها في الأسواق غير المصرح بها.

وشدد المهندس موفق محمود ساري وكيل الوزارة ، على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مبيدات منتهية الصلاحية مبيدات زراعية فاسدة محافظة البحيرة مديرية الزراعة كوم حمادة أسواق بيع المبيدات الزراعية

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