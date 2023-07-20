ختام فعاليات دورة ترشيد استخدام الموارد المائية بـ"زراعة البحيرة"

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية التى أقيمت بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ، بناء على التعاون المشترك مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي"GIZ"، لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة ، والتى أقيمت تحت رعاية المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، و تحت إشراف المهندس محمد على مدير النشاط بـ "GIZ "، حيث تم التدريب على استخدام جهاز الـ "gps" و"جوجل إيرث"، ورسم الخرائط .

وأشاد المهندس محمد على مدير النشاط بـ "GIZ “، بالتعاون والاهتمام من قبل المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وقيادات المديرية ، وهذا ما كان له الأثر الطيب فى وصول المتدربين إلى هذا المستوى المتقدم ، وأوضح أن هذه الدورة استمرت لمدة أربعة أيام متتالية ، و شهدت شرحا تفصيليا للبرامج التى سيتم العمل عليها ، للوصول إلى الهدف من النشاط ، وفى اليوم الأخير من الدورة التدريبية تم تنفيذ ما تم التدريب عليه عمليا بزمام جمعية الحبشى بمركز دمنهور، وذلك تمهيدا لبدء العمل على الاراضى الزراعية بالمراكز المستهدفة ، كما أكد على الدعم الكامل من قبل البرنامج لوحدة الـ "gis"، بالمديرية لإنجاز الأهداف المرجوه من المشروع .

وقالت المهندسة سحر الشيخ مسئول المشروع بالمديرية ، أنه فى ظل الاحتياج الشديد لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بالدولة ، قامت مديرية الزراعة بالبحيرة بالتعاون مع برنامج مياه دلتا النيل "Giz" بتنظيم دورة تدريبية ، لفريق العمل الخاص بوحدة الـ "gis" بالمديرية ومسئولى الـ "gis " بالمراكز المستهدفة لنشاط تحديد الطلب على المياه.

وأوضحت أن ذلك يأتي للوصول للهدف من إعداد الخرائط الخاصة بالتركيب المحصولى للزمام المنزرع الفعلى لمراكز " كوم حمادة ـ دمنهور ـ ايتاى البارود ـ شبراخيت ـ الرحمانية"، تحت رعاية ومتابعة المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، و حضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، الدكتور ناجح عبد المنعم مدير إدارة الشئون الزراعية ، و إشراف المهندس محمد على "GIZ" مدير النشاط .