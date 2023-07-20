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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات دورة ترشيد استخدام الموارد المائية بـ"زراعة البحيرة"

جريدة الدستور

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية التى أقيمت بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ، بناء على التعاون المشترك مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي"GIZ"، لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة ، والتى أقيمت تحت رعاية المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، و تحت إشراف المهندس محمد على مدير النشاط بـ "GIZ "، حيث تم التدريب على استخدام جهاز الـ "gps" و"جوجل إيرث"، ورسم الخرائط .

وأشاد المهندس محمد على مدير النشاط بـ "GIZ “، بالتعاون والاهتمام من قبل المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وقيادات المديرية ، وهذا ما كان له الأثر الطيب فى وصول المتدربين إلى هذا المستوى المتقدم ، وأوضح أن هذه الدورة استمرت لمدة أربعة أيام متتالية ، و شهدت شرحا تفصيليا للبرامج التى سيتم العمل عليها ، للوصول إلى الهدف من النشاط ، وفى اليوم الأخير من الدورة التدريبية تم تنفيذ ما تم التدريب عليه عمليا بزمام جمعية الحبشى بمركز دمنهور، وذلك تمهيدا لبدء العمل على الاراضى الزراعية بالمراكز المستهدفة ، كما أكد على الدعم الكامل من قبل البرنامج لوحدة الـ "gis"، بالمديرية لإنجاز الأهداف المرجوه من المشروع .

وقالت المهندسة سحر الشيخ مسئول المشروع بالمديرية ، أنه فى ظل الاحتياج الشديد لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بالدولة ، قامت مديرية الزراعة بالبحيرة بالتعاون مع برنامج مياه دلتا النيل "Giz" بتنظيم دورة تدريبية ، لفريق العمل الخاص بوحدة الـ "gis" بالمديرية ومسئولى الـ "gis " بالمراكز المستهدفة لنشاط تحديد الطلب على المياه.

وأوضحت أن ذلك يأتي للوصول للهدف من إعداد الخرائط الخاصة بالتركيب المحصولى للزمام المنزرع الفعلى لمراكز " كوم حمادة ـ دمنهور ـ ايتاى البارود ـ شبراخيت ـ الرحمانية"،  تحت رعاية ومتابعة المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، و حضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، الدكتور ناجح عبد المنعم مدير إدارة الشئون الزراعية ، و إشراف المهندس محمد على "GIZ" مدير النشاط .

اختتمت فعاليات التعاون المشترك الأراضي الزراعية الاراضي الزراعي الدعم الكامل المحصولي المهندس المراكز المستهدفة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي

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