جامعة حلوان تطرح برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات

تطرح كلية التربية جامعة حلوان هذا العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ برنامج (بنظام الساعات المعتمدة) لتدريس اللغة الفرنسية بما يتماشى مع المستحدثات التربوية والتعليمية، وهو برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام حمدي عميد الكلية.

البرنامج يهدف لإعداد معلم متمكن من المعرفة فى مجال تخصصه

ويهدف البرنامج إلى إعداد معلم متمكن من المعرفة في مجال تخصصه، متقن لمهارات اللغة الفرنسية، قادر على تطوير ذاته وعلى تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الدولية واللغات بما يواكب التوجهات التربوية الحديثة.

ويقبل البرنامج الطلاب خريجي المدارس الثانوية الحكومية، والرسمية للغات، واللغات الخاصة دارسي اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى أو ثانية، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين من جميع الدول طبقاً للقواعد التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات.

هذا وتكون الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة، يدرس الطالب 150 ساعة معتمدة على مدار (4) مستويات دراسية، (ثمانية فصول دراسية) بحيث تتراوح الساعات المعتمدة فى المستوى الدراسى بين 18 ساعة معتمدة و20 ساعة معتمدة.

ويمنح البرنامج شهادة الليسانس فى الآداب والتربية (معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات).

ويشرف على البرنامج الدكتور خالد حجازي منسق البرنامج.

وكانت قد أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن طرح برنامج هندسة المصانع الرقمية، حيث تعد المصانع الرقمية هى مؤسسات صناعية مترابطة للغاية يتم فيها دمج تقنيات علوم البيانات الحديثة والذكاء الاصطناعي مع أنظمة التشغيل المبرمجة مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية والاستدامة وتحسين الاقتصاد، وذلك مواكبة للثورة الصناعية الرابعة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إشراف الدكتورة عزة بركات منسق البرنامج.