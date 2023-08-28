القائم بأعمال رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

اجتمعت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، مع اللواء دكتور محمد السيد صالح مدير إدارة الاشغال العسكرية، وعميد. ا .ح وائل سلامة متولى قائد اللواء ١٥٠ أشغال عسكرية، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية والسادة استشارى مشروع مدينة عين شمس الطبية، للإطلاع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس، وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة.

توجيهات رئاسية لمشروع مدينة عين شمس الطبية

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة غادة فاروق على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، والذى يحظى باهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أصدر قرارا بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

مؤكدة أن فخامة الرئيس وجه بضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

كذلك أكد اللواء دكتور محمد السيد علي ضرورة الإنتهاء من المشروعات طبقا للجداول الزمنية المعدة للمشروع وأشار سيادته إلي التعاون الوثيق بين إدارة الأشغال العسكرية ومركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، والتي أدت الي دفع العمل حتي الوصول الي المعدلات المطلوبة.

مستشفيات جامعة عين شمس تقدم أفضل الخدمات الطبية للمرضى

وأوضح الدكتور على الأنور أن مستشفيات جامعة عين شمس تحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، لافتا إلى أن المدينة الطبية المتكاملة لجامعة عين شمس مشروع كبير يسعى إلى تقديم الرعاية الصحية للمصريين ويعتبر صرحا علميا للباحثين فى المجالات الطبية، ويشمل عدة مستشفيات ومراكز طبية فى كل التخصصات العامة والدقيقة، ومركزًا للأبحاث الطبية .

وأضاف الدكتور طارق يوسف، أن المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، دائما سباقة ورائدة، وتمتلك العديد من الكفاءات التى يمكنها المساهمة فى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية فى مصر.

وأكد الدكتور ياسر مجاهد أن معدلات تنفيذ المدينة الطبية تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة، مستعرضاً الموقف الحالي للمشروع وأعمال الإنشاءات التي تمت ونسب الإنجاز المتحققة حتى الآن.

المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن 11 مشروعا

يذكر أن المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن 11 مشروعا، فى مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش.

كما تتضمن المدينة الطبية، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مستشفى الصدر، مركز علاج الأورام والطب النووي، مركز السموم الإكلينيكى، معهد جراحات القلب، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسى، وكلية الطب.

من بين مشروعات المدينة الطبية أيضا مشروع مستشفى الطوارئ الجديدة، مشروع بنك الدم الجديد، وعيادات الدمرداش، ومشروع مبنى المناظير.

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس