في الجيزة.. حريق وإنقاذ غريق وحياة عامل تنتهي بسكين

تمكّن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

عمليات النجدة تتلقي بلاغا بالحادث

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

إنقاذ شاب من الغرق في نهر النيل بالجيزة

وتمكن رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، من إنقاذ شاب سقط في نهر النيل، نتيجة اختلال توازنه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

بدأت الواقعة أثناء تواجد شاب للتنزه بمنطقة كوبري الجامعة في الجيزة، وخلال جلوسه أعلى الكوبري، اختل توازنه، وسقط بنهر النيل، إلا أن رجال الإنقاذ النهري تمكنوا من إنقاذه قبل تعرضه للغرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عامل ينهي حياة بائع طعنا بسكين في أوسيم

وأنهى عامل حياة بائع بمنطقة أوسيم في الجيزة، نتيجة خلافات مالية بينهما، حيث طعنه بسكين أنهى حياته في الحال، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل البلاغ

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن عامل قتل بائع طعنا بسلاح أبيض "سكين" نتيجة خلاف بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم واعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.