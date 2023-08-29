الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكونغو الديمقراطية.. مقتل 15 شخصا فى هجوم استهدف مخيما لصيادى الأسماك

الكونغو الديمقراطي
الكونغو الديمقراطي

أفادت مصادر عسكرية ومحلية، الإثنين، بأن 15 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم لميليشيات في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة يتعرض فيها المدنيون لأعمال عنف متزايدة.

وقال شاريت بانزا، أحد زعماء المجتمع المدني: إن ميليشيا "التعاون من أجل تنمية الكونغو" (كوديكو) المتورطة في العديد من عمليات القتل العرقي الوحشي، نفذت هجوما على مخيم لصيادي الأسماك في غوبو في مقاطعة إيتوري الأحد.

وأضاف بانزا في تصريح لوكالة فرانس برس، أن هجوم الأحد استمر نحو ساعتين وأدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، مبينا أن سبعة أشخاص آخرين قتلوا قبل أسبوع في المنطقة نفسها.

من جهته، صرح بيلو موليندو زعيم مجتمع "باهيما نورد"، بأن الحصيلة الأولية أظهرت أن 9 مدنيين قتلوا في الهجوم الأخير إضافة إلى جندي واحد وأربعة من أفراد ميليشيا "كوديكو".

كما أوضح المتحدث باسم الجيش الملازم جولز نغونغو، أن "كوديكو" هاجمت مدنيين خلال صلاتهم الأحد في كنيستهم في غوبو على ضفاف لايك ألبرت.

وأفاد نغونغو بأن الجيش رد على الهجوم وتجري ملاحقة الجناة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتزعم ميليشيا "كوديكو" التي تضم آلاف المقاتلين، أنها تحمي مجتمع ليندو من جماعة الهيما العرقية المنافسة.

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مقتل 14 شخصًا على الأقل فى هجوم على قرية بجنوب غرب الكونغو الديمقراطية

وفي يونيو، قتل 46 شخصا على الأقل نصفهم من الأطفال في هجوم شنته "كوديكو" على مخيم للنازحين في إيتوري.

 

 مقاطعة إيتوري إحدى بؤر العنف

وتعد مقاطعة إيتوري إحدى بؤر العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تنتشر الهجمات التي تودي بحياة العشرات.

جدير بالذكر أن الصراع بين مجتمعي "هيما" و"ليندو" تجدد عام 2017 بعد عقد من الهدوء، ما أدى إلى مقتل الآلاف وإجبار أكثر من 1.5 مليون شخص على النزوح، حسبما نقلت وكالات.

الكونغو الديمقراطية مقاطعة إيتوري مليشيا كوديكو هجوم إرهابي قتلى

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