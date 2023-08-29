الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة لـ "الشاهد": هناك ارتباط وثيق بين الاخوان والعناصر التكفيرية

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العلاقة لم تنقطع بين الإخوان والعناصر التي كانت في شبه جزيرة سيناء بعد 28 يناير 2011م. 

وأضاف العميد خالد عكاشة خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه لخلق حالة من حالات القلق والاضطراب تم تكليف عناصر الإرهاب الموجودة في سيناء بالتوجه إلى خطوط الغاز المصرية وتفجيرها، حتى تشتت انتباه المتواجدين في ميدان التحرير، بأن الارهاب بدأ أول عملياته في سيناء.

تفاصيل برنامج الشاهد

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

العميد خالد عكاشة برنامج الشاهد الإرهاب سيناء الإخوان

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