خالد عكاشة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل شهادته أمام المحكمة حول اقتحام السجون

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه كان شاهدًا أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون في الإسماعيلية أمام القاضي خالد محجوب.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يطلب للشهادة ولكن وقتها خرج بيان من المحكمة "أن كل من لديه معلومات يرى أنها مهمة للهيئة القضائية يتوجه للمحكمة ويدلي بشهادتها ولها أن تقرر جدية الشهادة".

وتابع، أنه توجه من تلقاء نفسه للمحكمة وحكى كل ماجرى وعايشه في 28 و 29 يناير والأشكال والأنماط التي شاهدها، مؤكدًا أن نفس هذه الأنماط ذكرها الناس من وادي النطرون في شهادتهم، بأنهم رأوا ناس بدو وتطابقت هذه المواصفات مع شهادته وكانت مفيدة وكذلك شهادة آخرين من سيناء أهالي مدنيين ومسجونين تم تهديدهم بالرشاشات حتى يهربوا من السجون، ومنهم من قتل لرفضه الخروج من السجون لخوفهم ولعدم قدرتهم على تفسير المشهد ومن قام بعمل معركة مع أمن السجن استمرت 4 ساعات.

عن البرنامج

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.