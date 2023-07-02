المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": "عكاشة" شهد على من دخلوا سيناء واقتحموا السجون

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن أحد الشهود الذين تقدموا للشهادة في اقتحام السجون دون طلبه، هو العميد خالد عكاشة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن “عكاشة” كان يعمل في سيناء وعند سؤاله اعتقد أن كلامه به ضغينة أو خلاف، مشيرًا إلى أنه وقتها طلب شهود طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، والذي يعطي حق استدعاء أي شخص حتى لو بقرار ضبط وإحضار وفعل ذلك ولكن بعد تطبيق فكرة الاستدعاء.

العميد خالد عكاشة كان يعمل في سيناء وشهد على تدمير السجون

وتابع، أن العميد خالد عكاشة، كان يعمل في سيناء وحدث تعدٍ على الأكمنة وتدمير سجون وأقسام، وكان قد خرج على المعاش ولكنه جاء المحكمة ليشهد.

وأكمل، أنه سأله هل تعي الكلام الذي تقوله لأنه جاء من تلقاء نفسه بعد أن حلف القسم وقال له "أنت متأكد من هذه المعلومات"، فقال "شكل لجنة وتنتقل وتشوف"، وذلك لأنه كان شاهد عيان على من دخلوا لسيناء ونفذوا اقتحام السجون.

وأشار إلى أنه كمحكمة اكتشف جريمة وليس أي جريمة فهي التعدي على سيادة الدولة وهذا يعد عمل شبه عسكري.