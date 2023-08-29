آخر تطورات الوضع في فلوريدا عقب اصطدام طائرة انقاذ بمبنى سكنى

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أخر المستجدات حول اصطدام مروحية انقاذ في فلوريدا بمبتى سكني، مشيرة إلى انه توفي أحد أفراد الطاقم وشخص آخر على الأرض بعد تحطم مروحية إنقاذ من الحرائق بالقرب من فورت لورديل.

وقالت السلطات، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخرون بعد أن تحطمت مروحية إنقاذ طبية، فوق مبنى سكني بالقرب من فورت لودرديل بولاية فلوريدا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، قال مكتب عمدة مقاطعة بروارد، إن إحدى مروحيات الإنقاذ التابعة له تحطمت بالقرب من مطار بومبانو بيتش.

وأوضح مسؤولو المجلس الوطني لسلامة النقل، إن شخصا كان على متنها لقي حتفه، ولقي آخر حتفه على الأرض عندما تحطمت المروحية في مجمع سكني مكون من ثلاث وحدات.

وفي الوقت نفسه، أفاد مسؤولون في وقت سابق، أن اثنين من الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي الطارئ، وبحسب ما ورد تم نقل اثنين آخرين كانا على الأرض وقت وقوع الحادث إلى المستشفى.

تفاصيل الحادث

وأجرى منفذ الأخبار المحلي WSVN مقابلة مع أحد أفراد الأسرة الذين يعيشون في المبنى الذي وقع فيه الحادث، وقال إن المروحية هبطت مباشرة في غرفة المعيشة.

وقال الشخص الذي قابلته WSVN، إن الحادث لم يكن سوى أحدث أزمة للعائلة، التي توفيت أمهاتها في أكتوبر، بعد وفاة أحد أشقائها في العام السابق.

وبحسب ما ورد قال الشخص: "لقد مرت عائلتنا بالكثير، سأصلي فقط مع عائلتي وإخوتي حتى نتمكن من تجاوز هذا الأمر وتحقيق أقصى استفادة منه".

وقال بيان مكتب الشريف، إن الكابتن والمسعف تيريسون جاكسون هو أحد أفراد الطاقم الذي قُتل على متن المروحية.

وأضاف المسؤولون أن المروحية تعرضت لعطل في المحرك بعد حوالي دقيقتين من إرسالها إلى مكان الحادث في مجتمع شمال لودرديل عندما تحطمت، وفقًا لـ WSVN.

وأظهرت صورة نشرت على الإنترنت للمروحية المحطمة ألسنة اللهب تتصاعد من وسطها بينما يخلفها عمود طويل من الدخان.

وأظهرت الصور الدرامية التي التقطتها قناة WSVY ونشرتها على موقع X - منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter - ثقبًا كبيرًا في سقف المبنى السكني المكون من طابق واحد حيث سقطت المروحية.

وكان رجال الإطفاء يرشون المياه من خرطوم على المبنى الذي احترق جزء منه ودمر.