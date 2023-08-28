«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

كشف مصدر في شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن وجود مفاوضات مع بعض الفنادق في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس من أصحاب المديونية الكبيرة، مُشيرًا إلى أن الشركة قدمت تسهيلات في السداد لتك المنشآت السياحية في ظل ارتفاع كبيرفي المديونية وسط تعليقات من الشركة القابضة حول ارتفاع تلك المديونيات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الشركة أرسلت مطالبات بدفع الفواتير الشهرية مع دفع نسبة من المديونيات القديمة التي تراكمت على مدار السنوات الماضية وخاصة في وقت انتشار فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن المهندس سامي أبووردة، رئيس الشركة، وجه باستمرار الحملات علي تلك المنشات حتي تلتزم بدفع الفواتير في مواعيدها خاصة أن شركات التوزيع مطالبة بصفة شهرية بسداد فيمة استهلاك التيارك الكهربائي للشركة القابضة.

وكانت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قدمت مجموعة من التسهيلات قبل تولي المهندس سامي ابوردة رئاسة مجلس الادارة الشركة لتلك المنشآت منها عرض تقسيط المديونية على 36 شهرا، وفي حالة دفع كامل المديونية يتم خصم 10% من الإجمالي.

وفي تقرير نشرته “الدستور” كانت مديونية المنشات السياحية بلغت حتي نهاية 2021 وفق ما كشفه المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء السابق، التي تقع في نطاق عمل الشركة بجنوب سيناء والبحر الأحمر والعين السخنة بلغت 4.1 مليار جنيه.