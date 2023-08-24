تعيين عبدالعزيز أصلان رئيسًا لقطاعات الشئون المالية لكهرباء «جنوب الدلتا»

أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن محمد البيلي، اليوم الخميس، حركة ترقيات بالشركة تضمنت تعيين المحاسب عبدالعزيز عبدالظاهر أصلان، لشغل وظيفه رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب بالشركة.

ووفق بيان صادرعن الشركة، فإن الحركة تأتي فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

حركة تنقلات جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

وأصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن محمد البيلي، أصدر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري حركة ترقيات بالشركة تضمنت كل من المحاسبة وفاء عزات الأغا، لشغل مدير عام الإدارة العامة للضرائب، المهندسة هبة أحمد عاصم طنطاوى، لشغل وظيفة مدير عام شؤون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، المحاسب مصطفى عبد الوهاب فتوح شعيرة، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون التجارية لهندسات زفتي.

ترشيد الكهرباء وتخفيف الأحمال

وكشف المهندس حسن البيلي، أن ترشيد الكهرباء نابع من المواطن نفسه ونقوم بزيادة ثقافة المواطن منذ فترة كبيرة من خلال الندوات داخل مجالس المدن وإرشادات داخل جميع المصالح الحكومية.

وأضاف “البيلي” في تصريحات، لـ"الدستور"، أن المكيفات والسخانات والكاتل من أكبر الأجهزة التي تقوم باستهلاك الكهرباء.

وكشف البيلي عن أن تخفيف الأحمال مرتبطة بالأحمال المرتفعة في فصل الصيف وأن خطة الفصل لتخفيف الأحمال يتم وفق جدول محدد ويتم العمل بها حاليًا في ضوء التعليمات الصادرة من وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة بالتنسيق مع شركة نقل الكهرباء.

وأكد أن الفصل بيتم بالتدريج من خلال عدد من المجموعات بمعنى أن الأحمال الزائدة يتم فصلها.

وكشف عن أن الشركة لا تقوم بفصل الكهرباء عن المستشفيات محطات المياه والصرف والمطاحن.