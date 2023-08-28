"مصر بلدي": اجتماع لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية السبت المقبل

أكد سعيد شحاتة أمين عام التنظيم وعضو الهيئة العليا لحزب مصر بلدي، أن الحزب برئاسة اللواء سيف الإسلام عبدالباري وبحضور الهيئة العليا وأمناء المحافظات سينعقد يوم السبت المقبل؛ للإعلان عن دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة واتخاذ عدة قرارات حيال ذلك والإجراءات اللازمة لدعمه خلال الفترة المقبلة.

المسئولية الوطنية

يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الحزب نظرا لخطورة المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي يمر بها العالم من الأزمة الاقتصادية وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة على مدار العشر سنوات الماضية في قطاعات الدولة المصرية.