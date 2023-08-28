حزب المستقلين الجدد يعلن دعمه ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة

أعلن حزب المستقلين الجدد بعد اجتماع الهيئة العليا واللجنة التأسيسية للحزب، على دعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.



ورأى الحزب أن دعم الترشيح لم يأتِ من فراغ، بل هو قرار مبني على تقييم لما تم من جهد وعمل من الرئيس على مدار السنوات الماضية في سبيل الحفاظ على الوطن.



دعم ترشح الرئيس

وأكد الحزب في بيان صادر عنه، أن دعم الحزب لترشح الرئيس هو أمر موضوعي مبني على ما تم من إنجازات في شتي المجالات التي تمس حياة المواطن المصري.



وثمن الحزب ما قام به الرئيس من حماية الوطن من محاولة اختطافه واستمرار جهود الرئيس واستطاعته القضاء على الإرهاب، بل ويري الحزب أن قدرة الدولة علي تخطي الأزمات العالمية وجائحة كورونا هو نتاج جهد وعمل ومتابعة من الرئيس وغيرها من الأزمات الإقليمية.