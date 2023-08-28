نجل هشام عباس يحضر حفله بمهرجان القلعة ويهديه أغنية: طول ما انت بخير

حرص علي نجل النجم هشام عباس على حضور حفله الغنائي المقام حاليا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين ضمن فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31.

وقدم هشام عباس التحية لنجله على والذي حرص على التواجد وسط الجمهور والتفاعل مع اغنيات والده واهدى هشام عباس له أغنية “طول ما انت بخير” والتي تحتوي كلماتها على نصائح وأمنيات له.

وتقول كلمات الاغنية: “طول ما إنت بخير أنا بخير أنا متطمن عليك أنا شايفك سنة والثانية بتكبر وبشوف روحي فيك وطول ما إنت بخير أنا بخير أنا متطمن عليك أنا شايفك سنة والثانية بتكبر وبشوف روحي فيك بتمنى لك عيشة حلال ستر وصحة وراحة بال عين مليانة ورضى بالحال بدعي تكون بعدي وحياتك سند في الدنيا لإخواتك ويقولوا ابني راجل عال بتمنى لك عيشة حلال ستر وصحة وراحة بال عين مليانة ورضى بالحال بدعي تكون بعدي وحياتك سند في الدنيا لإخواتك ويقولوا ابني راجل عال آه وطول ما إنت بخير أنا بخير أنا متطمن عليك أنا شايفك سنة والثانية بتكبر وبشوف روحي فيك".

ويقدم الفنان هشام عباس باقة من أعماله الجماهيرية الخاصة منها ناري نارين، حلال عليك، حبيتها، تعالى، حالة، سهران وغيرها.