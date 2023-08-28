نعيم مصيلحي: مشروع الصوب الزراعية نجح في إنتاج الخضروات بنسبة 70%

كشف الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، تفاصيل وتطورات مشروعات الدولة القومية، في الدلتا وتوشكى وشرق العوينات في المجال الزراعي.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا في وقت قياسي لزراعة مساحات كبيرة بواقع 350 ألف فدان في مشروع توشكى، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف 1.1 مليون فدان الفترة المقبلة.

وبشأن التغيرات المناخية، قال نعيم إن مصر متميزة ومتنوعة بالمناخ سواء كانت درجة حرارة أو رطوبة، مشيرًا إلى أن الزراعة من أكثر القطاعات المتعلقة بالتغير المناخي، ولكل نوع محصول هناك إيقاع حراري لكل صنف من المحاصيل وخاصة الاستراتيجية.

وأكد أن استخدام الصنف الجيد في التقاوي يعني كفاءة إنتاجية عالية، منوهًا: مشروع الصوب الزراعية نجح في إنتاج الخضروات بنسبة 70%، مما ساعد كثيرًا على الكفاية المحلية للمطلوب من المحاصيل.

التحدي الأكبر لعمل مشروعات قومية عملاقة هي الزيادة للرقعة الزراعية

وتابع أن التحدي الأكبر لعمل مشروعات قومية عملاقة هي الزيادة للرقعة الزراعية والوصول لـ4 ملايين فدان في الصحراء، علاوة على الموارد المائية التي تكون من التحديات الأهم.