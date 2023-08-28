«ضربناه على دماغه».. اعترافات المتهمين بسرقة صديقهم الأجنبي في عابدين

استمعت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأثنين، إلى اعترافات المتهمين بسرقة صديقهم الذي يحمل جنسية دولة أجنبية والذين أقروا بارتكاب الواقعة.

وأعترف المتهمان أنهما كان يزورا صديقهما وأثناء دخوله للمطبخ لإعداد مشروب له تعدوا عليه بالضرب وسرقوا مبلغ مالي من شقته مستغلين معرفتهما لأماكن وضع الاموال في الشقة وفروا هاربين حتى تم ضبطهم في الطريق العام.

كانت النيابة قررت حبس متهمين يحملان جنسية دولة أجنبية، لسرقتهم مبالغ مالية من صديقهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما مبالغ مالية حال سيرهما بدائرة القسم.



البداية حال سير شخصين يحملان جنسية إحدى الدول بدائرة القسم، وبضبطها عثر بحوزتهما على مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.