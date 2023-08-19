النيابة تستمع لاعترافات 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى السيدة زينب

استمعت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم، إلى اعترافات 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وأكدوا أن المنزل قديم ولديهم معلومات مؤكدة بأن هناك آثارا وكنزا مدفونا أسفله.

وقال المتهمون إن أحدهم يمتلك العقار واستعان بالآخرين كعمال لمساعدته في الحفر أملًا في العثور على الكنز المدفون والقطع الآثرية لتحقيق الثراء السريع.

كانت قررت النيابة حبس 6 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة التنقيب عن الآثار، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب تمكنت من ضبط أشخاص قاموا بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالسيدة زينب.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه، وأمكن ضبط 6 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك أحدهم.

وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترًا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.