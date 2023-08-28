النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بجميع إدارات الوادي الجديد (تفاصيل)

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي:

_ إدارة الخارجة التعليمية 225 درجة

_ إدارة الداخلة التعليمية220 درجة

_ إدارة الفرافرة التعليمية 201.5 درجة

_ إدارة بلاط التعليمية 200درجة

_ إدارة باريس التعليمية 207.5 درجة .

يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصا على مصلحتهم.

كما أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة 10 أيام، مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة ٥٠٪.

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن المصروفات الدراسية تترواح ما بين 15 إلى 18 ألف جنيه وفقًا للمرحلة الدراسية رياض الأطفال( fs1 ، fs2) والصف الأول الابتدائى (year 1)، على أن تُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

لافتا أنه بالنسبة للمستوى الأول لرياض الأطفال (fs1) يتم قبول الأطفال من سن 4 وحتى 5 سنوات إلا يوم.

رابط التقديم الإلكتروني للمدرسة :

https://forms.office.com/r/wjiBPbS3S7