اللجنة العليا للآثار تكشف حقيقة هدم مقبرة أحمد شوقى والمقابر الأثرية بالإمام الشافعى

أكد الدكتور جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، أن مقابر الإمام الشافعي لم يتم هدمها ولم يتم هدم أي أثر مسجل، موضحًا أن ما يحدث هو عملية تطوير المقابر العشوائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المقابر التي تم هدمها وانتشرت صورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هي غير مسجلة وغير أثرية وتعود لفترة زمنية تقارب السبعين عامًا.

وعن هدم مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي، أكد أنه رغم أن المقبرة غير مسجلة كأثر ولكنها ما زالت قائمة ولم تهدم.

مقبرة الخالدين والجديد فيها

كما كشف عن الجديد حول مقبرة الخالدين، مؤكدًا أن أي مقبرة تعترض المحاور والمشاريع سيتم عمل مقبرة الخالدين ونحن في مرحلة الاستعداد والتجهيز لعملها.