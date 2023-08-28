الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة الجيل": الإعفاءات الضريبية التى أقرها الرئيس للمشروعات الصناعية تحقق الاكتفاء الذاتى

حزب الجيل الديمقراطي
حزب الجيل الديمقراطي

قال عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة بـحزب الجيل الديمقراطي، ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات الصناعية من أهم التوصيات التي تقدّم بها حزب الجيل الديمقراطي في جلستي لجنة الصناعة بالحوار الوطني.

وأضاف فتوح في تصريحات صحفية له، أنّ الإعفاءات جاءت لتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق إنشاء صناعات تحل محل الواردات ما يقلل من الطلب على الدولار والعملات الأجنبية، مؤكدًا أنّ هذه الحوافز خطوة مهمة وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل على توطين وتعميق الصناعة المحلية.

الحوافز الجديدة لتعميق الصناعة الوطنية 

وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أنّ قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مهم للغاية، مشيدًا بتحديد قائمة أولية من الصناعات التي تحتاجها الدولة المصرية وإعطائها أولوية في الحوافز الجديدة لفهي البداية الصحيحة لتعميق الصناعة الوطنية.

كان الرئيس السيسي وجُه بالإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

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عمرو فتوح لجنة الصناعة الجيل الديمقراطي الإعفاءات السيسي

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