الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى تنمية مستدامة: مشروع توشكى الجديد أعاد التاريخ المصرى المجيد

مشروع توشكى
مشروع توشكى

قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن مشروع توشكى كان حلما ولا يحمل مؤهلات التنفيذ في السنوات الماضية، ولكن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تم النظر في عوائق المشروع والعمل على حلها سريعاً لتحقيق هذا الحلم المصري القديم.

إنجاز توشكى

وأكد الدكتور صفي الدين متولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه بعد 2013 تم إعادة هيكلة لهذا المشروع، وتمت الإجابة على كافة التساؤلات الخاصة بعد تنفيذ المشروع إلى الآن، وبعد الوقوف على موانع تنفيذ المشروع تم إعادة دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع من أجل النظر فيها والعمل على تنفيذها بل وزيادة الكمية التي كان من المقترح زراعتها والتي بلغت إلى 400 ألف فدان، لذا تهدف الدولة الآن إلى زراعة مليون فدان من المحاصيل الزراعية المختلفة، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والاتجاه نحو التصدير.

تقليل الفجوة بين التصدير والاستيراد

وأضاف في حديثه، أن هذا المشروع القومي سيقلل من الفاتورة الاستيرادية المصرية، أي أنه سوف يقلل الفجوة التي كانت توجد في مصر بين مؤشرات التصدير والاستيراد.

وأشار إلى أن محمد على أحدث طفرة زراعية يدرسها العالم حتى الآن، حيث في عهده تم الوصول إلى زراعة 4 ملايين فدان، ويمكن القول إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير وفق طرق التنمية الشاملة بصورة غير مسبوقة، حيث يهدف الرئيس السيسي إلى زراعة 7 ملايين فدان لإعادة التاريخ المصري. 

صفي الدين متولي استشاري تنمية مستدامة مال وأعمال اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز مشروع توشكى

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