الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الداخلية يتعاقد مع التونسى أشرف العفلى فى صفقة انتقال حر

ميمي عبدالرازق
ميمي عبدالرازق

نجحت لجنة التعاقدات بنادي الداخلية، في إتمام التعاقد مع التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي التونسي لمدة موسمين.

جاء ذلك في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، حيث يسعى مسئولو الداخلية، إلى تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل نسخة 2023 /2024.

ويعمل مسئولو الداخلية، على بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب، تقود الفريق إلى نتائج جيدة الموسم المقبل، بدوري الأضواء والشهرة، وتفادي الهروب من شبح الهبوط في الجولة الأخيرة، كما حدث في الموسم المنتهي.

تجدر الإشارة إلى أن الداخلية، قد نجأ من الهبوط للقسم الثاني الموسم المنقضي بمعجزة، عقب الفوز على أسوان في الجولة الأخيرة بنتيجة 4/2.

وفي السياق ذاته، نجح الداخلية، في إبرام العديد من الصفقات، خلال فترة الانتقالات الحالية، مثل مع أحمد عماد، مدافع المصرى البورسعيدى، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، والمهاجم خالد قمر، لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

كما حصل الداخلية على 4 لاعبين أيضا من المصري، وهم: أحمد عبدالرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفى الجارى، بالإضافة  لـ«سعيد هاني» لاعب سموحة مواليد 2002، لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر.

ويقود الفريق الشرطي، ميمي عبدالرازق، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي، خلفا لعلاء عبدالعال، المدرب السابق.

ويعاون عبدالرازق في مهمته مع الداخلية، محمد عوض مدرب عام، وهاني عبدالباقي مدرب مساعد، ومحمد زيكا مدرب مساعد، ومحمود أحمد مدرب حراس المرمي، ومحمود شكري مدير إداري، وعلي عبدالمؤمن طبيب الفريق، وأسامة أنور شئون اللاعبين.

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