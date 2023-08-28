تقارير سعودية.. المعيوف هدفا رئيسيا لمسئولي اتحاد جدة قبل غلق باب القيد

أفادت تقارير سعودية، اليوم، أن عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، أصبح هدفا رئيسيا لمسئولو نادي اتحاد جدة السعودي، قبل غلق باب القيد هذا الصيف.

تقارير سعودية: تكشف حقيقة رحيل المعيوف عن الهلال بعد التعاقد مع بونو

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياض السعودية": المعيوف مستمر مع الهلال ولا توجد أي نية مطلقا للموافقة على رحيل الحارس".

وأضافت الصحيفة:" بخصوص انتقال المعيوف لاتحاد جدة، ستكون هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ ذلك على أرض الواقع".

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن نادي اتحاد جدة يبحث عن ضم حارس جديد للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث كان يريد التخلص من البرازيلي مارسيلو جروهي، لضم لاعب أجنبي أخر.

وكان الاتحاد وجه أنظاره في البداية إلى محمد العويس، حارس الهلال، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق، حسب تقارير صحفية سعودية، ألمحت إلى ذلك في وقت سابق.

وأكدت الصحيفة: "الطرفان لم يتوصلان لاتفاق، بسبب تمسك الاتحاد بالحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، على أن يكون العويس بديلًا له، وهو ما رفضه الأخير".

وأوضحت: "العويس لا يمانع في قبول عرض الاتحاد، لكنه اشترط أن يكون الحارس الأساسي، لكن الإدارة رفضت التخلي عن جروهي وأبدت استعدادها للتعاقد مع العويس لمدة 3 أعوام بلا شروط".

يذكر أن المعيوف والعويس سيجلسان على مقاعد البدلاء في الموسم الجاري، بعد تعاقد الهلال مع المغربي ياسين بونو.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن في وقت سابق تعاقده مع ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية 2023.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة بدوري روشن للمحترفين السعودي

ومن المقرر أن يتقابل الهلال مع مواطنه اتحاد جدة، يوم الجمعة المقبلة، في قمة مباريات الجولة الخامسة بدوري روشن للمحترفين.