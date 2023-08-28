«الإفادة من نتائج حرب أكتوبر».. مسابقة بحثية تطلقها جامعة أسيوط

أطلقت جامعة أسيوط المسابقة البحثية؛ للاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر؛ بهدف بناء الوعي الجماعي؛ لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير؛ لتحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

رئيس جامعة أسيوط: المسابقة في إطار إحتفلات مصر باليوبيل الذهبي

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن مسابقات القوات المسلحة للاحتفال بحرب أكتوبر؛ تأتي في إطار احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، والمتضمنة إطلاق مسابقات بحثية على مختلف المستويات العلمية؛ لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة.

وأضاف أن المسابقات البحثية، تتضمن مستويين، الأول للحاصلين على الماجستير والدكتوراة، ويتضمن موضوع البحث: رؤية مختصرة فى إطار محدد لإعداد قوى الدولة الشاملة؛ لمجابهة الأزمات المحلية، والإقليمية، والدولية، في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن، مع الإفادة من نتائج حرب اكتوبر في المجالات (السياسية-الاقتصادية-العسكرية-الإعلامية)؛ لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة، على أن يتم كتابة البحث فى عدد من الصفحات من 80 إلى 120 صفحة.

وأشار إلى أن تسليم الأبحاث، تكون على النحو التالي: "نسخة ورقية، أو على أسطوانة مدمجة - بحد أقصى يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثانية ظهراً، بمكتب الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أما المستوى الثاني فهو خاص بطلاب الجامعة، ويتضمن موضوع البحث: محورين؛ الأول: تصور الوضع الراهن في مصر ،دون حرب أكتوبر المجيدة(ماذا لو لم تتخذ القيادة السياسية المصرية قرار نشوب حرب أكتوبر ١٩٧٣م)، والمحور الثانى:خطة الخداع الاستراتيجي المصرية، وأثرها في تحقيق انتصار أكتوبر المجيد ، وعدد الصفحات من: (٤٠ إلى ٦٠) صفحة.

ويتم المشاركة في هذه المسابقة، بتسليم الأبحاث على هيئة نسخة ورقية، أو على إسطوانة مدمجة- بحد أقصى يوم الخميس الموافق ٧ من سبتمبر الساعة الثانية ظهراً ، بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، أن يوم السادس من أكتوبر سيظل حدثاً تاريخياً بكل المقاييس ، ليس فقط، في وجدان مصر وشعبها ، بل فى ضمير الأمة بأسرها، مؤكداً أن الجامعة تحرص على الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة؛ عرفاناً وتقديراً بالنصر التاريخي الذى سيظل من اللحظات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، مثمناً على جهود الجيش المصري العظيم- عبر العصور- والذي يستحق منا كل الدعم والعرفان به،وبرجاله من أبناء الوطن، لافتاً أن المسابقة تسهم فى نشر الوعي والثقافة؛ لدى الشباب بنصر.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن جامعة أسيوط تنظم الكثير من المسابقات؛ لجذب الطلاب للاشتراك بها، وتبني المواهب التي تستحق الاهتمام والتطوير، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء؛ العلمية، أو الفنية، أو الثقافية، أو الرياضية، ودعم الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات؛ بعد إعدادهم بشكل متكامل؛ لتحقيق النجاح ونيل المراكز المتقدمة، لافتا إلى أن المشاركة في المسابقات المحلية، والدولية لها دور رائد في صقل وإعداد شخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم .

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه من المقرر أن يتم إرسال أفضل ستة أبحاث لكل مستوى بحثي في صورتها النهائية؛ للمراجعة والتقييم بواسطة هيئة البحوث العسكرية قبل الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، على أن يتم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى؛ خلال الحفل الختامي لفاعليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى أكتوبر المجيدة يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

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