الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المكتبة المتنقلة تطلق مهرجان الرسم للأطفال برأس البر (فيديو)

المكتبة المتنقلة
المكتبة المتنقلة تطلق مهرجان الرسم للأطفال برأس البر.

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول المكتبة المتنقلة تطلق مهرجان الرسم للأطفال برأس البر.

سيدة توجه الشكر لكل القائمين على أعمال المكتبة

وقالت سيدة من أهالي الأطفال: "النهارده بصراحة اليوم كان حلو جدًا، وكان منظم أوي، وعايزة أوجه الشكر لكل القائمين على أعمال المكتبة، خاصة أنهم بيحتضنوا المواهب من سن صغير".

وتابعت: "عندي زياد من سن 4 سنين وهما معاه وبيشاركوه وبينموا موهبة الرسم عنده".

وقالت سيدة أخرى: "اتبسطت النهارده جدًا، والولاد كلهم اتبسطوا، ودايمًا بنحضر كل إيفينتات المكتبة المتنقلة".

وقالت طفلة مشارك بالمكتبة: "أنا مشتركة بالمكتبة المتنقلة واتبسطت أوي النهارده إني جيت رأس البر".

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